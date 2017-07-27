Горбатюк: Дело Лукаш и Иващенко тормозят в руководстве ГПУ

27.07.2017, 16:39

Расследование дела экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко тормозит заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук.

Об этом заявил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк на пресс-конференции.

"С февраля следователи и прокуроры готовы к завершению расследования этого производства, однако, учитывая, что эти двое и еще 13 человек, в том числе и из Министерства юстиции и частных предприятий, которым инкриминируется завладение средствами госбюджета, являются адвокатами, то сообщить им о подозрении можно только по согласованию с заместителем генпрокурора Столярчуком. Столярчук с февраля не согласовывает это подозрение. Несмотря на неоднократные письменные и устные напоминания, никакого ответа о недостаточности доказательств, или по иным причинам неподписания этого подозрения не поступало", - отметил Горбатюк.

По его словам, создаются какие-то искусственные препятствия, которые не позволяют решить этот вопрос.

ГПУ подозревает Лукаш и ее заместителя Иващенко в завладении средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога.

Дело о соучастии Иващенко в присвоении руководством Минюста 2,5 млн грн его адвокаты называют политическим. И объясняют его попыткой прокуратуры исключить из процесса над Лукаш активного и профессионального защитника.

Сторона обвинения такие упреки отвергает. Прокуроры настаивают, что имеют доказательства непосредственного участия Иващенко в хищении государственных средств. В частности отмечается, что соглашения, которые рассматриваются в суде, заключены именно тогдашним заместителем Лукаш. Об этом сообщает УНИАН.