Данные о кандидатах в новый Верховный суд брали из 20 источников

28.07.2017, 14:48

Высшая квалификационная комиссия судей при принятии решений по кандидатам в судьи нового Верховного суда использовала данные из 20 источников, а на отрицательные заключения Общественного совета добропорядочности кандидаты предоставляли материалы с убедительными опровержениями.

Об этом сегодня, 28 июля, на пресс-конференции заявил глава ВККС Сергей Козьяков.

По его словам, комиссия получала информацию о кандидатах из почти 20 официальных источников, определенных законом. Непосредственно от кандидатов члены комиссии получали досье на как минимум 200-250 страниц, при этом один из претендентов предоставил досье на 1800 страниц.

Козьяков также рассказал о случаях, когда после отрицательного заключения Общественного совета добропорядочности (ОСД) кандидат предоставлял дополнительные материалы "и там были доказательства того, что в заключении информация... другая, чем действительности".

Секретарь квалификационной палаты ВККС Станислав Щотка рассказал, что в процессе отбора по критериям добропорядочности в рейтинговый список не попали более сотни судей.

Щотка отметил, что отрицательное заключение ОСД не означает автоматическое прекращение участия кандидата в конкурсе, окончательное решение - за ВККС, которая после анализа всех аргументов и обстоятельств может не согласиться с выводом общественности.

"Взвешивались аргументы, взвешивались обстоятельства, смотрели на тяжесть... претензий к людям. Смотрели в комплексе на то, насколько те отягощения, которые изложены в заключении, по нашему мнению, действительно делают невозможной будущую работу человека в суде или все-таки позволяют нам дать ему такую рекомендацию. Ведь не сказано же в законе: как только есть заключение - кандидат множится на ноль. Сказано: комиссии доверяют", - подчеркнул член ВККС.

По его словам, сам ОСД на протяжении конкурса отменял собственные заключения - всего 12 из 146 сформированных заключений, при этом "иногда после того, как мы принимали решение о признании (кандидата) не подтвердившим способность осуществлять правосудие".

27 июля 2017 года ВККС утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей нового Верховного суда, среди которых 120 признаны победителями конкурса. По информации Центра противодействия коррупции, каждый четвертый победитель имеет, по мнению общественников, сомнительную репутацию.

СМИ сообщают, что среди победителей есть несколько судей, которые фигурировали в журналистских расследованиях. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.