Новый Верховный суд на три четверти будет состоять из судей - результаты конкурса

28.07.2017, 16:05

Новый Верховный суд на три четверти будет состоять из судей, а еще на четверть - из адвокатов и ученых. Об этом заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, представляя результаты конкурсного отбора в новый Верховный суд.

Он сообщил, что комиссия отобрала 120 судей. В начале конкурса в ноябре прошлого года претендентов было 1436, фактически подали документы на конкурс - 846. К конкурсу были допущены 653 претендента, к квалификационному оцениванию - 625, сдали анонимное письменное тестирование - 613, написали практическое задание - 520, прошли тестирование на морально- психологические качества и общие способности - 381. По состоянию на 18 июля кандидатов было 320. Это те, кто принял участие в формировании рейтинга кандидатов на должности судей ВСУ.

Если все 120 победителей будут рекомендованы президенту Украины Высшим советом правосудия к назначению, то в каждом кассационном суде - хозяйственном, административном, уголовном и гражданском будут работать по 30 судей.

Четверть состава нового ВС - это конкурсанты, в отношении которых члены ВККСУ преодолели отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности.

Также Козьяков рассказал, что значительная часть победителей конкурса - судьи судов первой инстанции. Среди всех судей-победителей, которых всего 91, судей апелляционной инстанции и Верховного суда Украины около 40. При этом только 5 - это судьи нынешнего ВСУ.

Еще 9 победителей - адвокаты, 16 - ученые и 4 имеют смешанный стаж.

Также председатель ВККСУ рассказал, что соблюдено и гендерное равенство - 54 женщины и 66 мужчин. Самому младшему победителю 33 года, самому старшему - 62 года.

30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона "О судоустройстве и статусе судей" в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 г.

После обнародования рейтинга кандидатуры будут переданы на рассмотрение Высшего совета правосудия, который определит окончательный перечень кандидатов в новый Верховный суд. После издания соответствующего указа президентом Украины эти кандидаты станут судьями Верховного суда.

18 июля члены Общественного совета добропорядочности выразили обеспокоенность тем, что участие одиозных судей в конкурсе на занятие должностей в новом Верховном суде Украины создает риск для дальнейшей реформы судебной власти. Об этом сообщает УНИАН.