Весь Крым обесточен из-за аварии в РФ

28.07.2017, 16:08

Аннексированный Крым полностью обесточен из-за аварии в Краснодарском крае РФ.

Об этом заявил глава подконтрольного Кремлю Министерства топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, передает "Крым.Реалии".

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", - сказал Белик.

Он добавил, что сейчас энергетики пытаются восстановить четыре линии энергоснабжения на Крым. Точные сроки возобновления подачи электричества Белик не назвал. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.