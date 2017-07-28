В Киеве прошел Крестный ход Киевского патриархата

28.07.2017, 16:13

В центре Киева прошел крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата по случаю крещения Руси.

Участие в нем приняли верующие из разных регионов, священники, в частности военные капелланы, и участники АТО.

Они прошли по Владимирской улице, на которой полиция временно перекрыла движение, через Михайловскую площадь к памятнику князю Владимиру. Участники шествия держали иконы и сине-желтые флаги.

У памятника князю Владимиру предстоятель УПЦ (КП) Филарет провел торжественный молебен. После этого участники угостятся казацким кулешом на территории Михайловского монастыря.

Власть развернула в центре Киева несколько тысяч полицейских и военных. Информация о нарушениях порядка пока не поступала. Об этом сообщает BBC Украинская служба.