МИД: Украинцы в барселонской аварии не пострадали

28.07.2017, 16:46

В аварии пригородного поезда в Барселоне пострадали 48 человек. По предварительным данным, украинцев среди них нет, сообщили в Департаменте консульской службы МИД.

Утром на вокзале в центре города пригородный поезд врезался в платформу. По состоянию на обед, известно о 54 пострадавших.

Один человек получил серьезные ранения, 19, включая машиниста, - "менее серьезные", сообщают спасатели. Остальные получили легкие травмы.

Инцидент произошел во время утреннего часа пик на "Французском вокзале". По сообщениям, поезд не затормозил так, как это было нужно в данной ситуации. Об этом сообщает BBC Украинская служба.