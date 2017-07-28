В САП заявили, что на Полякова могут открыть еще одно уголовное производство

28.07.2017, 16:50

Специализированная антикоррупционная прокуратура откроет еще одно уголовное производство в отношении народного депутата Максима Полякова, если он откажется носить электронный браслет.

Об этом сегодня, 28 июля, в Харькове во время брифинга сказал руководитель САП Назар Холодницкий.

Он подтвердил, что Поляков вчера отказался выполнить решение суда относительно ношения электронного средства слежения.

Он добавил, что в случае невыполнения в дальнейшем решения суда о ношении электронного браслета, прокуратура откроет еще одно уголовное производство в отношении Полякова.

В свою очередь руководитель НАБУ Артем Сытник добавил, что Поляков и его защитники выбрали линию защиты, согласно которой отсутствует какая-либо процессуальная активность, и "налицо безграничная активность в Facebook".

Поляков подал апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, обязывающее его носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

21 июля Соломенский райсуд избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также его обязали носить электронное средство контроля, и не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному производству и сдать все паспорта для выезда за границу.

Поляков заявил, что не собирается вносить залог и выполнять назначенные судом обязанности (кроме общения со свидетелями), Однако 25 июля таки внес залог.

Он подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на задержание и арест. Об этом сообщает УНИАН.