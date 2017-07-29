НАБУ расследует дело о закупках газа ОПЗ у Фирташа

29.07.2017, 13:46

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит расследование по делу закупок газа по завышенным ценам Одесским припортовым заводом (ОПЗ) у компании OstChem.

Об этом говорится в письме НАБУ в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана от июня 2017 года, которое предоставил ЭП эксперт по вопросам противодействия коррупции центра Ейдос Глеб Каневский.

Согласно письму, дело было открыто 5 сентября 2016 года "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ОПЗ во время закупок природного газа в 2012-2014 годах по завышенным ценам".

В письме НАБУ предлагает провести встречу при участии Кабмина, Фонда госимущества, руководства ОПЗ, юристов, а также представителей самого НАБУ.

В мае 2017 года Гройсман направил письма в Генпрокуратуру и НАБУ с призывом провести расследование и не допустить банкротства ОПЗ.

В своих обращениях Гройсман напомнил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 25 июля 2016 года признал долг ОПЗ перед группой компаний Ostchem в общем размере $251,235 млн, учитывая штрафные санкции. Решение Стокгольмского арбитража о долге ОПЗ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа фактически открывает путь к банкротству предприятия.

Ранее Южный городской суд Одесской области, в марте 2017 года, удовлетворил ходатайство представителей Ostchem о взыскании долга, однако в мае этого года Высший специализированный суд остановил выполнение этого решения.

Ostchem с 2012 года была единственным поставщиком газа на завод, а другие компании Фирташа - с марта 2013 года, монопольными покупателями продукции завода. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.