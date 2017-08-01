Умер актер и лауреат Пулитцеровской премии Сэм Шепард

01.08.2017, 16:58

На 74-м году жизни скончался американский актер, драматург и сценарист, лауреат Пулитцеровской премии Сэм Шепард. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По словам пресс-секретаря актера, он умер в четверг, 27 июля, в своем доме в штате Кентукки от осложнений вследствие бокового амиотрофического склероза.

Актер сыграл в таких фильмах, как "Воскрешение", "Фрэнсис", "Стальные магнолии", "Черный ястреб", "Пароль "Рыба-меч", "Дневник памяти", "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса".

В 1984 году Шепард был номинирован на Оскар за роль второго плана в фильме "Парни что надо".

Шепард - автор нескольких десятков пьес и сценариев к фильмам. В 1979 году он был удостоен Пулитцеровской премии за пьесу "Похороненный ребенок".

Последней ролью Шепарда в кино стал телесериал "Родословная", первый сезон которого вышел в 2015 году. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.