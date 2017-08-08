Розенко: Правительственная программа "Доступные лекарства" будет расширяться

08.08.2017, 16:45

Программа "Доступные лекарства" будет расширяться, и Правительство рассматривает возможность увеличить с 2018 года количество нозологий, на которые она распространяется.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "5 канала".

Комментируя ход выполнения программы, Павел Розенко отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы увеличить ассортимент лекарств и количество аптек, участвующих в программе.

"Уже более 6000 аптек из примерно 18 000 по всей Украине находятся в системе, работают в программе "Доступные лекарства". Количество аптек ежемесячно растет, и довольно существенно. А на днях Министерство здравоохранения приняло решение об увеличении перечня препаратов. Сейчас в программе около 200 лекарственных средств", - отметил Павел Розенко и добавил, что возможностями программы воспользовались уже более 4 млн граждан.

"Очень боялись и аптечные учреждения, и фармпроизводители, что государство не будет возмещать стоимость лекарственных средств. А сейчас они увидели, что возмещение идет - два раза в месяц, деньги есть, а с последними изменениями в государственный бюджет Украины еще добавили 200 млн грн. Мы не будем делать никаких шагов назад. Устанавливается доверие между государством и фармпроизводителями, и бизнесом", - отметил Павел Розенко.

Он подчеркнул, что Правительство со своей стороны выполняет все свои обязательства по финансовому обеспечению программы "Доступные лекарства" и ожидает такого же выполнения обязательств от аптек и производителей.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.