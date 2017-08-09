Силовики расследуют проблемы закупок лекарств и причины разницы в ценах медпрепаратов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству здравоохранения совместно с правоохранительными органами тщательно проработать вопросы закупок лекарств и причины разницы в их ценах на местах.
Об этом он сказал на заседании правительства.
По словам Гройсмана, вопрос закупок лекарств на местах требует тщательной проработки, поскольку на местах существует разница в ценах.
"Я считаю, что это преступление против украинских граждан - воровать у тех, кто болеет, делают так только мародеры. Я обращаюсь к Минздраву совместно с Минэкономики, МВД ... проанализируйте, пожалуйста, это ... Я официально направлю этот запрос или поручение", - отметил премьер-министр. Об этом сообщает УНИАН.