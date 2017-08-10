Министерство здравоохранения назначило нового главврача "Охматдета"

10.08.2017, 16:58

Минздрав назначил Ирину Садовьяк новым главным врачом "Охматдета". Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк в Facebook.

"Сегодня Ирина Садовьяк официально стала новым главным врачом National Children's Hospital "Охматдет". Мы возлагаем большие надежды на нового руководителя, ведь хотим видеть Охматдет национальным лидером среди медицинских учреждений не только по статусу, но и по качеству медицинских услуг и темпами преобразований. Именно поэтому у Ирины особый контракт. В нем есть перечень четких задач по реформированию больницы со сроками их выполнения", - отметил Ковтонюк.

Среди задач - автономизация больницы, внедрение госпитальной информационной системы, внедрение современных клинических протоколов, перестройка системы закупок лекарств. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".