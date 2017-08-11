Мировая премьера украинского-итальянского фильма "Изи" с успехом прошла на фестивале в Локарно

11.08.2017, 16:24

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что усиление государственной поддержки кинематографии будет способствовать ренессансу украинского кино.

"Украинские фильмы, снятые, в том числе, за государственные средства, занимают видное место на мировых экранах. Украинское кино было достойно представлено на Каннском фестивале, а режиссер фильма "Межа" получил Хрустальный глобус за лучшую режиссерскую работу 52 международного кинофестиваля в Карловых Варах", - сказал Павел Розенко.

Вице-премьер-министр рассказал, что 8 августа на кинофестивале в Локарно с успехом прошла мировая премьера украинского-итальянского фильма режиссера Андреа Маньяни "Изи". Лента была также создана при поддержке Госкино Украины, Министерства культуры Италии и регионального аудиовизуального фонда Фриули-Венеция-Джулия. Производством занимались компании Fresh Production Group (Украина), Вartlebyfilm и Pilgrim Film (Италия).

"Премьера состоялась в крупнейшем кинотеатре Локарно, который вместил в себя более трех тысяч зрителей. Лента номинирована сразу в пяти номинациях в программе "Конкурс настоящих кинематографистов", - отметил он.

"В течение последних двух лет мы существенно усилили государственную поддержку украинского кинематографа. Только в этом году было выделено 0,5 миллиарда гривен. Убежден, что мы станем свидетелями ренессанса украинского кино", - подчеркнул Павел Розенко.

Он также напомнил, что 24 августа запланирована премьера еще одного фильма украинского производства - ленты "Червоный". Это экранизация одноименного романа Андрея Кокотюхи. Режиссером фильма стал Заза Буадзе. В главной роли - Николай Береза.

События картины разворачиваются в 1947 году. Главный герой - воин УПА Данило Червоный - попадает в сталинский лагерь, где ему приходится пройти через ад и нечеловеческие каторги, преследования уголовных главарей, подлость, предательство и отчаяние. Несмотря на это, человек находит в себе силы противостоять репрессиям начальника лагеря и пытается вырваться на свободу, подняв первое восстание.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.