В Украине создан электронный реестр инсулинозависимых пациентов

04.09.2017, 16:06

Согласно Постановлению КМУ № 239 "Некоторые вопросы возмещения стоимости препаратов инсулина" от 23.03.2016 года, Министерством здравоохранения Украины создан электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.

Благодаря реестру удалось выявить ряд нарушений, в частности, технические недостатки тендера приводят к неоправданной разнице в цене лечения одного пациента в течение года, сообщают в Минздраве.

Также оказалось, что отличается и номенклатура препаратов инсулина, а формирование потребности в инсулине было недостаточно точным - реальное количество пациентов, нуждающихся в инсулинотерпии, оказалось на десятки тысяч меньшим.

В Минздраве отметили, что, по официальной статистике, в стране - 220 тыс. инсулинозависимых пациентов, а в электронном реестре на сегодня - 174 тыс. Эти данные указывают на наличие около 46 тыс. несуществующих лиц, которые учитывались при обосновании выделяемых денежных средств на закупку препаратов инсулина за средства госбюджета.

В ведомстве сообщили, что за последние 8 месяцев большинство областей перешли на пользование единым реестром и работают по процедуре реимбурсации. На сегодня, лучше подготовлены к работе с реестром в Полтавской, Черниговской и Винницкой областях, где уже значительно экономят на закупке препаратов инсулина. Ведение реестра позволяет государству избежать необоснованных закупок на десятки миллионов гривен.

В Минздраве отметили, что правительство ежегодно выделяет более 600 млн. грн. субвенций на приобретение препаратов инсулина, что составляет около половины от потребностей пациентов, тогда как остальная часть покрывается за счет местных бюджетов. По информации Министерства здравоохранения Украины.