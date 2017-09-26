Ученые близки к созданию вакцины от вируса иммунодефицита человека

26.09.2017, 12:58

Иммунологи американского Национального института здравоохранения совместно со специалистами фармацевтической компании Sanofi предлагают использовать антитела с двумя и даже тремя мишенями для борьбы с ВИЧ.

Ученые начали с создания биспецифичных антител, экспериментально установив, какие сочетания паратопов, не мешают друг другу связываться с антигенами ВИЧ.

Как известно, для лечения используют антитела - белковые комплексы, которые связываются с антигенами ВИЧ - рецепторами, которые синтезируются в результате экспрессии вирусной ДНК и прикрепляются к мембране зараженных иммунных клеток. Связываясь с антигенами, антитела дают лимфоцитам возможность распознать и убить зараженную клетку.

У антитела есть мишень, или эпитоп - участок антигена, с которым происходит связывание. У популярных антител широкого спектра нейтрализующего действия эпитоп один: самые популярные - это CD4-связывающий участок оболочечного гликопротеина вируса, мембрано-проксимальная наружная область вириона ВИЧ и гликаны области V1-V2. Антитела последнего поколения эффективно борются почти со всеми штаммами ВИЧ, но через несколько лет терапии, а иногда и быстрее, вирусы мутируют и перестают связываться с антителами. Поэтому эффективность терапии сходит на нет.

К самым удачным комбинациям добавили третий паратоп. Самой эффективной оказалось комбинация N6/PGDM1400-10E8v4, резистентность к которой выработал всего 1 вирус из 208.



Во время опытов подопытных обезьян разделили на три группы, одной из которых ввели это комбинированное антитело, а двум другим - либо VRC01, либо PGDM1400, а затем подвергли заражению двумя штаммами разновидности вируса иммунодефицита.



Ни одна из восьми макак, получивших инъекцию ретровируса после прививки триспецифичных антител, не заболела, в то время как в других группах заболели пять и шесть из восьми подопытных.



Авторы исследований считают, что триспецифичные антитела могут стать новым словом в терапии и профилактике ВИЧ и других изменчивых инфекций. Результаты научных исследований были опубликованы в журнале Science.



Пока N6/PGDM1400-10E8v4 не испытывалась на людях. Медикам предстоит подтвердить его безопасность и эффективность в ходе клинических исследований, запланированных на 2018 год.



По информации интернет-СМИ.