В Киеве отремонтируют все подстанции экстренной медицинской помощи

11.09.2017, 14:20

В столице отремонтируют помещения всех 18 отделений экстренной (медицинской) помощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время инспекции технического состояния отделений, а именно: подстанции № 6 и № 4.

"Работники подстанции № 6 оказывают экстренную медицинскую помощь 95 тысячам жителей Шевченковского района. Здесь работает 8 бригад экстренной (скорой) медицинской помощи и 1 специализированная бригада экстренной (скорой) медицинской помощи по специальности психиатрия: 7 бригад - в суточном режиме, 2 бригады - в дневном. Это 111 сотрудников и 23 водителя КО «Киевмедспецтранс», которые ежегодно выполняют около 24 тысяч выездов на вызовы. Помещение построено в 1963 году, последний ремонт осуществлен в 1983 году, и сегодня оно требует капитального ремонта с заменой внутренних и внешних сетей: системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, сети освещения и компьютерной сети", - рассказал Николай Поворозник.

По его словам, все отделения в столице построены в 60-80 годах и сейчас нуждаются в ремонте помещений и инженерных коммуникаций. Поэтому принято решение о проведении ремонтных работ на всех подстанциях.

"В этом году завершено комплексный капитальный ремонт на подстанции № 4, работники которой обслуживают 120 000 жителей Святошинского, Оболонского, Шевченковского и Подольского районов города и ежегодно получают около 23 тысяч вызовов. Здесь полностью заменены системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электросети, внешней сети освещения и компьютерной сети. Также смонтировано счетчики холодной и горячей воды, газа, заменены окна на металлопластиковые и проведения общестроительные работы по ремонту и окраски поверхностей, ремонта пола и тому подобное. Осуществлен монтаж и наладка компьютерного оборудования, аппаратуры оперативного телефонной связи и аппаратуры радиосвязи - одной из важнейших частей работы. Ведь именно качественная связь - это одна из составляющих быстрого реагирования на вызов", - сказал заместитель главы КГГА.

Он отметил, что ремонтные работы помещений подстанций не требуют значительных финансовых затрат и времени для его выполнения.

Инф. Пресс-службы КГГА.