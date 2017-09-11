Президент призвал народных депутатов не затягивать с принятием медицинской реформы

11.09.2017, 13:59

Президент Петр Порошенко провел совещание по вопросам развития сельской медицины и внедрение медицинской реформы.

Глава государства напомнил, что Правительством был разработан проект медицинской реформы. При этом он отметил, что если в профессиональной среде есть какие-то замечания к этому проекту, то для этого существует процедура обсуждения, чтобы такие недостатки устранить.

"Мы не можем дальше затягивать ситуацию с медицинской реформой. Это также является вопросом национальной безопасности государства. Значительная часть украинского народа просто лишена права на получение качественных медицинских услуг из-за того, что законсервирована абсолютно не эффективна советская система", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент также отметил, что по его решению вопрос медицинской реформы был вынесен на заседание Национального совета реформ. В парламенте проект дорабатывался вместе с представителями правительства, профильного комитета, общественных организаций и были внесены существенные поправки.

"Национальный совет реформ одобрил проект и хотел бы обратиться с просьбой к нашим народных депутатов, причем не обязательно из коалиции, для того, чтобы мы приложили максимум усилий, не затягивали принятием медицинской реформы", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что критика, замечания и предложения к проекту могут выражаться и будут максимально учтены. "Но заморозить статус-кво - это худшее из всех возможных решений", - убежден он. Президент также отметил, что в значительной, важной составной частью медицинской реформы является улучшение ситуации с уровнем обеспечения медицинскими услугами на селе.

Инф. официального сайта Президента Украины.