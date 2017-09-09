Президент: Работа врача должна быть достойно оценена государством

09.09.2017, 16:52

Во время рабочей поездки в Винницкую область Глава государства вместе с супругой Мариной Порошенко посетил Калиновскую центральную районную больницу, Президент пообщался с медицинским персоналом и пациентами больницы, а также вручил сертификат на оборудование для больницы.

Петр Порошенко выразил надежду, что через неделю Верховная Рада проголосует за медицинскую реформу и сообщил, что отдельно будет и внедрен специальный проект о развитии сельской медицины. "Те, кто живут в селе нуждаются в таком же уровне медицинских услуг, который доступен человеку в районном, областном центре и в столице", - отметил он.

По его словам, именно для этого будет внедряться телемедицина, налаживается широкополосная Интернет-связь для того, чтобы врач на расстоянии мог быстро определить, что делать с пациентом, какое ему назначить лечение или дополнительную консультацию.

"Также является приоритетом повышение материального обеспечения украинского врача, я хочу все сделать для того, чтобы восстановить такой же конкурс в медицинские учебные заведения, который был, когда я познакомился с Мариной", - сказал Петр Порошенко.

"Я уверен в том, что эта работа должна быть достойно оценена государством. Мы должны повысить престиж медицинского труда. Мы должны запустить медицинскую реформу, запустить реформу сельской медицины", - подчеркнул Глава государства.

Инф. официального сайта Президента Украины.