Гарантированный пакет первичной медицинской помощи - что в него входит?

26.09.2017, 13:29

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, что входит в гарантированный пакет первичной медицинской помощи. Список бесплатных медицинских услуг опубликован на странице Минздрава в соцсетях.

Итак, семейный врач: наблюдает за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностирует и лечит наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния; сопровождает пациентов с хроническими заболеваниями; оказывает неотложную помощь; направляет пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; проводит профилактику: вакцинацию, осмотры и исследования пациентов из групп риска; предоставляет консультации.



Семейный врач может наблюдать неосложненную беременность и наблюдать за здоровым ребенком в соответствии с возрастными особенностями и потребностями. А также предоставлять отдельные услуги паллиативной помощи. Например, оценить степень боли, назначить и выписать рецепт на наркотические средства, психотропные вещества для лечения болевого синдрома.



В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить: гематологические исследования; общий анализ крови с лейкоцитарной формулой; биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови; глюкозу крови; общий холестерин; анализы мочи; общий анализ мочи; инструментальные методы исследования; электрокардиограмму (ЭКГ) в состоянии покоя; микроскопию мокроты; быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.



Семейный врач назначает лекарства и выписывает рецепты, по которым в том числе можно получить препараты по программе возмещения стоимости лекарств, а также оформлять справки, больничные листы.



Ранее Ульяна Супрун призвала украинцев уже сейчас начинать искать семейных врачей.



Как известно, 8 июня был принят в первом чтении законопроект о медреформе. Этому предшествовали споры о качестве этого документа. В законопроекте предусмотрено бесплатное оказание экстренной медицинской помощи, первичной и паллиативной. В отношении других медицинских услуг предлагается применить совместную оплату клиента и государства. Перечень услуг, лекарств и тарифы еще не установлены, над этим должна работать Национальная служба здоровья. Об этом сообщает 112.ua.



