В Киеве прошел митинг медиков со всех регионов Украины – "Не зли 103!"

19.09.2017, 15:36

Под лозунгами "Не зли 103!", "На здоровье не экономят!" в Киеве прошел митинг медиков со всех регионов Украины. Медработники жаловались на задолженность по зарплатам и "уравниловку" между медработниками.

"Я - врач-педиатр со стажем 40 лет и зарплатой 3600 грн. Рядом со мной стоит медсестра, которая получает 3200 грн. Где справедливость?" - возмущалась Елена Когут из Киева.

По данным Минздрава задолженность по выплатам достигла 81,7 млн. грн.

Митингующие выступали против предлагаемой медреформы, которую Верховная Рада должна рассмотреть в ближайшее время.

Врачи боятся грядущих массовых сокращений и закрытия медучреждений после реструктуризации. А в селах, как считают некоторые, больше не будет фельдшеров из-за создания госпитальных округов. По их мнению, медицина станет недоступной для многих жителей и погубит систему здравоохранения. Об этом сообщает Сегодня.ua.