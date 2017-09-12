Отравление грибами: в Киеве за сутки госпитализировано 6 человек

12.09.2017, 13:35

За прошедшие сутки в Киеве госпитализированы шесть человек, которые отравились грибами. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Дмитрий Турчак.

"Каждый год медики подчеркивают, что отравление грибами может быть смертельно опасным. И несмотря на это далеко не все любители "тихой охоты: придерживаются основных правил сбора и употребления этого продукта", - отметил он.

Главное, что беспокоит врачей, по словам Дмитрия Турчака, это то, что человек, который отравился, часто занимается самолечением и теряет драгоценное время.

"Важно запомнить основные признаки грибного отравления: тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. При употреблении некоторых видов грибов (красных мухоморов, волокониць), которые поражают нервную систему, могут появиться галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности", - отметил Дмитрий Турчак.

Также он рассказал о первой помощи при подозрении на отравление грибами.

Во-первых, не мешкая, необходимо вызвать "скорую". Одновременно, не ожидая ее прибытия, немедленно промыть желудок: выпейте 5-6 стаканов кипяченой воды, нажмите пальцами на корень языка, чтобы вызвать рвоту, примите активированный уголь (4-5 таблеток). Можно сделать очистительную клизму. Необходимо пить много жидкости.

"И еще раз призываю помнить: отравление грибами очень тяжело поддается лечению. Поэтому обращайтесь к врачам сразу же после появления любого из описанных симптомов. Промедление и самолечение может стоить жизни", - подчеркнул Дмитрий Турчак.

Об этом сообщается на сайте КГГА.