В Европе гомеопатию признали лженаучной и способной нанести вред здоровью человека

22.09.2017, 15:21

Научный консультативный совет европейских академий (EASAC), последовал примеру европейских, американских и российских коллег и отделил гомеопатию от медицины. По словам ученых, гомеопатические продукты могут нанести человеку серьезный вред.

Как известно, гомеопатия является видом альтернативной медицины, которая предполагает использование сильно разведенных препаратов, вызывающих (согласно задумке идеологов такой терапии) у здорового человека симптомы, подобные симптомам болезни пациента. В основе концепции лежит принцип "подобное - подобным".

Неоднократно проводились клинические испытания, результаты которых показали, что эффект гомеопатии примерно сравним с эффектом плацебо - применением веществ без явных лечебных свойств.



Однако сторонников гомеопатии это не останавливает, поклонников данного вида альтернативной медицины можно встретить в любом уголке Земли. Авторитетные ученые традиционно скептически относятся к гомеопатии, нередко указывая на то, что "безобидные" на первый взгляд препараты могут нанести человеку серьезный вред.



В феврале 2017 года очередной удар по этому виду альтернативной медицины нанесли эксперты Российской академии наук. Комиссия по борьбе с лженаукой РАН представила меморандум, в котором гомеопатия открыто называлась "лженаукой". В состав сделавшей такой вывод междисциплинарной рабочей группы входили 30 ученых, среди которых были психологи, физики и химики.



Теперь свое слово сказали эксперты Научного консультативного совета европейских академий, выпустив заявление, в котором также подвергли резкой критике гомеопатические средства. "Реклама и использование гомеопатических продуктов может приносить большой вред", - говорится в заявлении.



Занимающий 12 страниц документ суммирует доступные результаты исследований, обзоров, а также парламентских отчетов, показавших неэффективность гомеопатических средств. По мнению европейских ученых, вред от данного вида альтернативной медицины может быть обусловлен препятствованием гомеопатией поиску эффективных медицинских препаратов при лечении того или иного заболевания. Также в документе ученые предостерегают людей от использования любых видов нетрадиционной медицины.



На сегодняшний день гомеопатия является крайне прибыльным бизнесом. В одном только 2015 году на территории Европы было продано гомеопатических препаратов на 1 миллиард долларов. С каждым годом этот рынок растёт в среднем на 6-7%. В США ситуация ещё более впечатляющая. Прибыль от продаж гомеопатических препаратов перевалила за 3 миллиарда долларов. Из 110 клинических испытаний, проведённых с применением гомеопатических препаратов, в 100% случаев учёные пришли к выводу, что любой положительный эффект от такого лечения - не более чем эффект плацебо.

Кроме того, порой недобросовестные производители гомеопатических препаратов ставят под угрозу жизни людей. Так, совсем недавно в США от гомеопатического зубного геля с превышенным содержанием экстракта ядовитого растения белладонны (Atropa belladonna) умерли 10 младенцев, а всего в итоге пострадали более 400 детей.

Разумеется, в традиционной медицине также встречаются препараты с недоказанной в ходе клинических испытаний эффективностью. Но в общем и целом ортодоксальная медицина, в отличие от гомеопатии, всё же стремится рассматривать соотношение пользы и риска при выработке рекомендаций к лечению и использует препараты с доказанной эффективностью.

Научный консультативный совет европейских академий создали в 2001 году в качестве площадки для консультации исследователей из разных стран мира, а также осуществления научных экспертиз и законодательных инициатив. В состав совета входят представители 29 национальных и международных европейских академий.

По материалам интернет-СМИ.