18.09.2017, 19:44

В канадском супермаркете сети IGA Extra Famille Duchemin в г. Сен-Лорен (провинция Монреаль) этим летом официально открылся огород на крыше. В этом огороде работают два постоянных работника и на контрактной основе один помощник в пиковые моменты. По словам руководителя проекта Тима Мэрфи, это крупнейший огород на крыше в Канаде и первый такого рода в стране.

На крыше площадью 2,3 тыс. кв. м разводят более 30 различных видов растений: томаты, баклажаны, редис, капусту, базилик, салат и др. Вся продукция сертифицирована как органическая. Крышу-плантацию спроектировала и установила компания The Green Line: Green Roof.



Совладелец магазина Ричард Дучемин заявил, что жители города "заинтересованы в покупке местных продуктов, и нет ничего более местного, чем эти овощи". Он сказал, что это - пример для других продуктовых магазинов.



"Почему супермаркеты не выращивают овощи на своих крышах? В некоторых ресторанах есть небольшие коробки, где выращиваются травы. Мы пошли дальше, потому что знаем, что мы можем продавать то, что мы производим здесь", - считает Р. Дучемин.



По словам Дучемина, продукция, выращенная на крыше магазина, продается по той же цене, что и любые другие органические продукты. Однако затраты на их производство выше из-за небольших масштабов. При этом крыша-плантация уменьшает потребление энергии самим магазином, обеспечивая дополнительный слой теплозащиты.



Есть и другие экологические преимущества. Сад орошается водой, собранной из системы осушения воздуха в магазине. Крыша также стала местом обитания птиц и насекомых. Некоторых из них, таких, как пчелы, специалисты собираются привлекать - для этого на плантации есть несколько ульев. В будущем магазин планирует разводить на крыше и продавать свежие цветы.

Чтобы сохранить экологический статус выращенной продукции, на крыше используется почва, а не гидропонные системы. Поскольку слой почвы мелкий, то на крыше возможно выращивание только мелких и средних корнеплодов.



По словам владельцев, на следующий год в огороде на крыше ожидается урожай высаженной сейчас садовой земляники. Возможно, именно этот продукт окажется наиболее успешным. Кроме того, на будущий год планируется выращивание черешни. В планах и выращивание грибов, и увеличение производства компоста.



Созданием садов и огородов на крышах уже заинтересовались владельцы других небольших розничных сетей. При этом необязательно размещать огород на крыше именно супермаркета, для этого годится почти любая плоская крыша. Об этом сообщает Monreal Times.