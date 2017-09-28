В Мексике прошел "рыбный дождь"

28.09.2017, 15:17

28 сентября в мексиканском городке Тампико, что находится на северо-востоке Мексики, прошел "дождь" из рыбы, сообщила гражданская оборона штата Тамаулипас.

Это явление известно уже давно и наблюдается досточно часто в Южной Америке.

Ученые полагают, что причиной этого явления являются торнадо, возникающие над водой. Внутри воронки воздух опускается, а снаружи поднимается, быстро вращаясь. Таким образом создается область сильно разреженного воздуха, в которую происходит всасывание рыбы. В процессе ослабления смерча, предметы, оказавшиеся в нем, падают на землю.

Как известно, наибольшее количество смерчей фиксируется на североамериканском континенте, в особенности в центральных штатах США, меньше - в восточных штатах США.

На юге, в штате Флорида у островов Флорида-Кис, смерчи появляются с моря почти каждый день, с мая и до середины октября, за что этот район получил прозвище "край водяных смерчей". В 1969 году в этом районе было зафиксировано 395 смерчей.

Самые крупные смерчи за всю историю наблюдений произошли в штате Оклахома США во время серии торнадо во второй половине мая 2013 года. 20 мая ураган сформировался около южного пригорода Оклахома-Сити - городе Мур. Скорость ветра в нем достигла 322 км/час, а диаметр воронки достигал 3000 м. Этому смерчу была присвоена наивысшая категория EF5 по усовершенствованной шкале Фудзиты.

Еще более мощным оказался смерч, который образовался в пригороде Оклахома-Сити - городке Эль-Рино 31 мая 2013 года. Скорость ветра в этом смерче достигала 485 км/час при диаметре воронки, равном 4200 м.

По информации интернет-СМИ.



