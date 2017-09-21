21 сентября - Международный день мира

21.09.2017, 13:44

Сегодня, 21 сентября, отмечается Международный день мира.

Праздник был учрежден резолюцией 36/67 Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1981 году. C 2002 года Международный день мира отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

В этот день всем государствам, участвующим в вооруженных конфликтах, предлагается сложить оружие и прекратить военные действия. В штаб-квартире ООН установлен колокол, в который звонят дважды в год: в самом начале весны – в день весеннего равноденствия, а также 21 сентября, когда отмечается Международный день мира. На колоколе есть надпись, которая провозглашает идею мира во всем мире. Колокол мира был подарен Японией в 1954 году, он отлит из монет,собранных детьми 60 стран.

В сентябре 2015 года, в канун Дня мира, 193 члена ООН единогласно приняли 17 целей в области устойчивого развития. На историческом саммите глав государств была утверждено новая повестка дня на период до 2030 год. Цели стран-членов ООН заключаются в том, чтобы искоренить нищету, защитить планету и обеспечить всеобщее процветание.

А еще каждый год День мира посвящен определенной теме. Так, в разные годы он проходил под девизами: "Права человека и мир", "Разоружение и нераспространение", "Молодежь за мир и развитие", "Мир и демократия: выскажи свое мнение", "Устойчивый мир ради устойчивого будущего", " Образование в духе мира", "Право народов на мир" и др.

События последних лет - война, терроризм, военные расходы, глубокие противоречия, разделяющие народы и отдельных людей во всем мире, обусловили небывалую актуальность Международного дня мира сегодня.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.