Смайлик празднует 35-ый День Рождения

19.09.2017, 15:13

Сегодня, 19 сентября, во всем мире празднуют День рождения смайлика. В 2017 году символ, определивший дальнейшее развитие интернет-культуры и ставший неотъемлемой частью электронного общения, празднует свое 35-летие.

Современное сетевое общение невозможно представить без привычных смайликов. Именно эти три символа: двоеточие, тире и скобка дают возможность миллионам людей выражать свои эммоции без слов.

Время рождения смайлика известно с точностью до минуты. 19 сентября 1982 года в 11:44 утра Скотт Фалман, профессор Университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге, отправил коллегам электронное сообщение, в котором предложил использовать смайлик (emoji ) для выражения эмоций в сетевом общении.

Через 4 года в Японии разработали версию смайликов, которые можно читать без необходимости наклонять голову влево. Они получили название "каомоджи".

Первые смайлы в более-менее современном виде создал японец Снигетака Курита. Он черпал вдохновение из символов, которые используются в прогнозах погоды, китайских иероглифов и уличных знаков. Придумал около 180 смайликов на основе человеческих эмоций, чувств и предметов, окружавших его.

Огромная популярность к смайликам пришла в 2011 году, когда Apple включила их в раскладку iPhone. Впоследствии они распространились на Android и другие операционные системы.

В 2017-м Apple снова стала "первопроходцем" в истории смайлов. Компания представила новые анимированные смайлы, повторяющие мимику владельца с помощью сканера лица. Телефон записывает жесты и звуки владельца, а затем накладывает на популярные смайлы.

Смайлики призваны своеобразно компенсировать то, чего не хватает в общении посредством чата или электронной почты - интонацию голоса и мимику. Они помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, и, несмотря на то, что смайлики отличаются по восприятию в разных культурах, они стали символами универсального языка, который может понять каждый. Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.