Жительница Канады после падения с лошади заговорила с ирландским акцентом

21.09.2017, 18:36

50-летняя жительница Канады Шарон Кэмпбелл-Рэймент, мать двоих детей, при падении с лошади ударилась головой и потеряла сознание. Когда же она очнулась, то несколько дней молчала, а затем начала говорить с ирландским акцентом, характерным для жителей Шотландии. В ее речи появились принятые в этом языке идиомы - несмотря на то, что она никогда до этого не бывала в Шотландии.

Удивленные врачи диагностировали у пострадавшей так называемый "синдром иностранного акцента", который до сих пор был отмечен в схожих обстоятельствах всего лишь у 60 жителей во всем мире.



Шарон уверена, что этот случай - знак свыше, и что провидение требует от нее каких-то действий. Женщина вместе со своим мужем Дугом отправилась в Шотландию с целью изучить историю своей семьи, поскольку ее предки приехали в Канаду из этой страны более 100 лет тому назад.



По возвращении домой она оставила свои занятия верховой ездой и перешла работать в реабилитационный центр, где помогает восстановиться людям, пострадавшим в результате получения черепно-мозговой травмы.



Зафиксированы и другие случаи "синдрома иностранного акцента". Так, жительница британского города Плимут заговорила с китайским акцентом после жестокого приступа мигрени, а пенсионерка из Глазго Дебби Маккен заговорила с итальянским акцентом после инсульта. Жительница Австралии Линн Роу заговорила с французским акцентом после дорожной аварии. Об этом сообщила DailyNews.ca.