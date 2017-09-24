В Швейцарии в аэрозольных флаконах стали продавать альпийский воздух

24.09.2017, 16:19

Предприниматели из швейцарского поселка Эдлибах в кантоне Цуг начали продавать... горный альпийский воздух.

Чистый альпийский воздух продается в аэрозольных флаконах екостью 7 литров. Такого флакона должно хватать на 120 вдохов. Можно приобрести один аэрозоль за $21 или наборы из трех или шести бутылок со скидкой.

"Каждый год туристы приезжают в швейцарские Альпы, чтобы насладиться бодрящими видами и вдохнуть чистейший горный воздух. Это просто экспорт свежего воздуха, который у нас есть. Мы уже экспортируем швейцарскую воду из горных источников, шоколад и сыр. Так почему бы не экспортировать чистый воздух? Это лучший воздух в мире", - объясняют создатели производства.



По замыслу производителя - компании Swiss Alpin Air, воздух в аэрозоле поможет жителям наиболее загрязненных городов мира вдохнуть глоток чистого кислорода. К аэрозолю прилагается специальная маска для дыхания.



Мы уже привыкли к питьевой воде в бутылках, которая условно называется минеральной, хотя по сути берется из обычных источников пресной воды и заменяет обычную водопроводную. Возможно, такую же популярность приобретет со временем сжатый чистый горный воздух в жестяных банках?



Швейцарские предприниматели утверждают, что загрязнение воздуха наносит вред 92 процентам населения земного шара. Поэтому предлагают жителям городов с особенно грязной атмосферой, например, в Китае или Индии, да и вообще - любым желающим, баллоны с чистейшим альпийским воздухом.



По словам директора фирмы Данни Вюра, несколько заказов на баллоны с чистым воздухом уже получены и выполнены. Возможно, если их будет больше, альпийский воздух в баллонах со временем подешевеет.

Экспериментальные продажи экзотического арозоля уже стартовали в итальянском Комo. Если в Швейцарии горный воздух продают по цене 18,47 швейцарских франков за баллончик, то в Италии он стоит 16 евро.



"Мы подумали, что жители сильно загрязненных мегаполисов, таких как Милан, Пекин и Дели, будут очень заинтересованы в таком продукте, - объясняет генеральный директор компании Дэнни Вурр. - По данным ВОЗ, 98% городов с населением более 100 тысяч человек не может рассчитывать на удовлетворительное качество воздуха. Во многих случаях это очень негативно влияет на здоровье и благополучие".



"Ранее необычным было покупать воду в бутылках, - продолжают продавцы альпийского воздуха. - Сегодня никто не представляет себе посещение ресторана без заказа бутылки минеральной воды. Наша идея - не что иное, как расширение этой концепции".

По материалам интернет-СМИ.

