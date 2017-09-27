В Дубае провели испытания первого в мире беспилотного летающего такси

27.09.2017, 16:48

В Объединенных Арабских Эмиратах успешно прошли испытания первого в мире беспилотного летающего такси Volocopter.

Демонстрация полета была проведена в присутствии наследного принца Дубая шейха Хамдана бен Мохаммеда Аль Мактума.

Двухместный мультикоптер разработан немецкой компанией Volocopter при содействии Daimler и является менее шумным, чем традиционный вертолет. Летающее устройство, которое планируется использовать как такси, укомплектовано 18 роторами, работающими от такого же количества небольших электромоторов.



Управление осуществляется при помощи искусственного интеллекта. При этом на аппарате можно летать как без человеческого вмешательства, так и с помощью ручного управления.



На полную зарядку аккумулятора пока требуется не менее 2 часов, но разработчики планируют существенно сократить это время до начала серийного выпуска.



Сейчас возможное время полета составляет максимум 30 минут, при этом подзарядки устройство требует каждые 40 минут. Средняя скорость устройства составляет 50 км/час, максимальная - 100 км/час. В кабине могут разместиться 2 человека.



Для безопасности летающий аппарат оснащен резервными системами, включая блок питания, состоящий из девяти независимых батарей и парашютов.

Во время этого испытательного полета не было пассажиров. Аппарат осуществил взлет и летал на высоте 200 метров в течение пяти минут.

На данный момент Volocopter осуществляет навигацию с помощью GPS, но его разработчики планируют реализовать более полную автономную систему для управления. Предполагается, что летающее такси начнет эксплуатироваться уже через 5 лет.



Напомним, 6 апреля 2017 года немецкая компания E-Volo представила воздушное такси Volocopter 2X на электрической тяге, сочетающее технологии вертолета и квадрокоптера.

По информации интернет-СМИ.