Британский правительственный кот Ларри совсем расслабился: теперь на его территорию вторглась белка

26.09.2017, 17:00

До этого на территорию Ларри неоднократно покушался кот главы МИД Великобритании Палмерстон, к тому же и мышей главный британский кот ловит не очень старательно.

26 сентября 2017 года, когда к британскому премьеру Терезе Мэй приехал председатель Совета ЕС Дональд Туск, журналисты заметили прямо напротив входной двери в правительственную резиденцию белку с орехом. Где в этот момент был главный мышелов страны Ларри - неизвестно.

Ларри живет в резиденции премьер-министра с 2011 года. При этом в Британии уже неоднократно высказывалось недовольство его "работой". Он уже попадал в поле зрения общественности в марте 2017 года, когда отпустил пойманную мышь на свободу.

До этого же на территорию главного кота страны неоднократно покушался кот главы МИД Великобритании Палмерстон, которого часто ставят Ларри в пример как хорошего мышелова. Об этом сообщает УНИАН.



