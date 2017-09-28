28.09.2017, 13:36

Остров Ганса — малый, необитаемый остров в центре пролива Кеннеди, части пролива Нареса. За этот остров уже несколько десятилетий "воюют" Дания и Канада.

Остров Ганса (гренл. Tartupaluk, дат. Hans, англ. Hans Island) – необитаемый остров в центре пролива Кеннеди (часть пролива Нареса). Площадь острова – 1,3 км². Назван он в честь Ганса Хендрика, известного датского исследователя Гренландии, жившего во второй половине 19 века.

Причина, по которой остров Ганса стал камнем преткновения в международных отношениях, заключается в его расположении. Остров Ганса находится точно посередине пролива Нэрса шириной 35 километров, разделяющего Гренландию (пренадлежит Дании) и канадскую провинцию Нунавут. Согласно международному праву, граница территориальных вод проходит в 12 милях (22,2 километрах) от берега. Следовательно, остров Ганса попадает как в канадские, так и в датские территориальные воды. Отсюда и притязания обеих сторон.



Страны окончательно договорились о границе в проливе лишь в 1973 году, однако спор о том, кому принадлежит остров, не разрешен до сих пор.

В 1984 году канадские войска посетили остров и оставили там знаки своего присутствия — национальный флаг и бутылку канадского виски. Сразу же после этого датский министр по делам Гренландии прибыл на остров, чтобы заменить флаг и вместо канадского виски положить бутылку шнапса с запиской "Добро пожаловать " на датский остров". С тех пор делегации обеих стран периодически заменяют флаги и бутылки, содержимое которых не остается на месте.

В 2015 году два академика — датчанин и канадец — предложили отдать остров под совместное управление обоих государств.