Президент Украины провел встречу с Королем Саудовской Аравии

01.11.2017, 15:53

Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Королевство Саудовская Аравия провел встречу с Королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Петр Порошенко выразил благодарность саудовскому монарху за поддержку инициатив Украины в рамках международных организаций, направленных на защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

По итогам встречи была достигнута договоренность об активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно- технической, энергетической и инвестиционной сферах.

Президент Украины выразил надежду, что официальный Эр-Рияд будет приобщаться к международным усилиям, направленным на решение проблем защиты прав и интересов крымско-татарского народа Крыма.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд отдельно подчеркнул дружественный характер отношений между двумя государствами. Была подтверждена заинтересованность саудовской стороны в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Украиной в рамках реализации двусторонних проектов.

Он отметил, что визит главы Украинского государства открывает новые возможности, как для укрепления личных контактов, так и для усиления межгосударственных отношений и интенсификации контактов между людьми.

Стороны скоординировали усилия по обеспечению регионального мира и безопасности, а также борьбы с международным терроризмом.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".