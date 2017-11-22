Президент созвал внеочередное заседание Военного кабинета

22.11.2017, 10:27

Из-за обострения ситуации в отдельных районах Луганской области Президент Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства заслушал доклад о последних событиях от присутствующих руководителей силовых ведомств, в частности относительно незаконного пересечения российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области, а также учащение случаев провокаций со стороны боевиков.

"В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства также поручил украинскому представителю в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для информирования наших западных союзников.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".