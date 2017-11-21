Президент подписал Указ "Об установлении в Украине Дня десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

21.11.2017, 13:34

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко подписал Указ "Об установлении в Украине Дня десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", который будет отмечаться ежегодно 21 ноября.

Об этом Президент сообщил во время торжественной церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины и установлении Дня десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщает пресс-служба главы государства.

Петр Порошенко отметил, что сегодня в Украине также отмечают день Собора Архистратига Михаила, а этот святой является небесным покровителем украинских десантников.

Президент также отметил, что десантники получили береты нового образца с новым знаком: "Отныне - это купол парашюта, как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч, которым он поражает врагов рода человеческого".

Глава государства также сообщил, что как Верховный Главнокомандующий также принял решение изменить название Высокомобильных десантных войск, отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ. "Ибо российские "ВДВ" с лета 2014 года принимают непосредственное участие в оккупации украинского Донбасса и крымские "зеленые человечки" - это тоже они", - подчеркнул он.

"Учреждение нового Дня десантника является частью украинизации историко- политического календаря - на замену навязанному нам советско-русскому. Напомню, еще в 2014 году мы положили конец шизофренической традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором. Именно тогда я ввел День защитника Украины - 14 октября", - подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

Президент от имени украинского народа выразил искреннюю благодарность всему личному составу десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, который вы впервые отмечаете 21 ноября. Вы - решительные и смелые, патриотичные и сплоченные. Вы - отчаянные, сильные волей и несокрушимые духом. Вы - подготовлены к выполнению самых сложных задач в условиях невероятных физических и психологических нагрузок. Вы - всегда там, где труднее, где нужна отвага и стойкость, скорость и решительный натиск. Словом, вы - всегда первые", - обратился к десантникам Глава государства.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".