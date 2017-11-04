В Торонто состоялся Украинско-канадский бизнес-форум

04.11.2017, 12:53

В рамках официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Канаду состоялся Украинско-канадский бизнес-форум. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В рамках форума украинские компании пищевых продуктов, ИКТ, машиностроения провели более тридцати B2B-встреч с потенциальными канадскими партнерами.

"Правительство создает больше возможностей для развития торговли, чтобы бизнес мог лучше ими воспользоваться. Ведь тогда растет объем [торговли], расширяется ассортимент товаров, на предприятиях и в смежных отраслях создаются новые рабочие места и лучшие условия жизни граждан. Бизнес- форумы, торговые миссии и визиты с участием правительственных чиновников и бизнеса - залог практической реализации новых возможностей Соглашения о свободной торговле Украина-Канада", - отметил Степан Кубив, Первый вице- премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины.

Также в ходе правительственного визита Степан Кубив и Наталья Мыкольская приняли участие в канадско-украинском аэрокосмическом форуме, который состоялся 1 ноября во Монреале. Украинская сторона договорилась о налаживании сотрудничества в секторе комплектующих изделий для авиационной и аэрокосмической промышленности и секторе машиностроения, которые являются перспективными секторами экспортной стратегии Украины.

"Соглашение о свободной торговле с Канадой открыло канадский рынок для 98% украинских товаров. Теперь экспортеры могут полностью использовать возможности на этом рынке, потому что экспорт - это возможность заработать для себя и для страны. "Треугольник свободной торговли Украина-Канада-ЕС является важным для бизнеса: Украина станет европейским хабом для канадских товаров, а Канада хабом для украинских товаров на Североамериканском континенте", - рассказала Наталья Мыкольская в ходе украинской торговой миссии в Канаду.

За восемь месяцев 2017 года экспорт товаров в Канаду вырос на 70,9% и составил $31,20 млн.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".