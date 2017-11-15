Верховная Рада поддержала в первом чтении проект Государственного бюджета на 2018 год

15.11.2017, 14:23

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении предложенный Правительством проект Государственного бюджета на 2018 год, разработанный в рамках трехлетнего бюджетного планирования с учетом рекомендаций международных финансовых организаций и основанный на показателе дефицита в 2,4% ВВП, с прогнозным уровнем инфляции 7% и ростом экономики 3%.

За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Также в первом чтении парламентарии поддержали изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Комментируя ход бюджетного процесса, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что бюджет является бюджетом экономического развития, который полностью учитывает интересы децентрализации и ориентиры экономического роста.

"Мы открыты для качественного сотрудничества, - сказал Владимир Гройсман. - Мы принимаем ответственные решения, которые позволяют финансировать экономику и увеличивать социальные стандарты. Хочу поблагодарить за поддержку, работаем дальше".

Во время обсуждения парламентарии высказали ряд предложений для обсуждения ко второму чтению проекта Госбюджета. Среди них, в частности, поддержка защиты лиц, находящихся на оккупированной территории, в частности в Крыму, продолжение политики повышения социальных стандартов, выделение средств на материально-техническое обновление системы экстренной помощи, поддержка технопарков, а также решение вопроса помощи семьям украинских политзаключенных.

Проект Госбюджета был подан Кабинетом Министров в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 15 сентября и из Парламента для доработки не отзывался. Документ предусматривает существенное увеличение финансирования потребностей безопасности и обороны, введение ряда программ поддержки реального сектора - прежде всего аграрной сферы и дорожного строительства, а также направлен на повышение социальных стандартов путем увеличения ассигнований на систему здравоохранения и образования.

Как ожидается, доходы бюджета вырастут на 15% по сравнению с текущим годом - до более 1 трлн грн исключительно за счет экономического роста, а не увеличения налоговой нагрузки. Рост минимальной зарплаты составит 16% - до 3723 грн.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".