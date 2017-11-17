Комитет ВР по нацбезопасности завершил работу над законопроектом о реинтеграции Донбасса

17.11.2017, 13:54

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны завершил работу над подготовкой текста законопроекта о реинтеграции Донбасса ко второму чтению.

Сегодня, 17 ноября, комитет принял решение направить текст закона N7163 с поправками на рассмотрение ВР.

Комитет рассмотрел несколько блоков поправок. В частности, относительно привлечения к ответственности лиц с ОРДЛО, совершающих военные преступления. Также комитет решил готовить отдельный законопроект о предоставлении статуса участника АТО.

Проект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными. Граница оккупированных территорий должен определять Минобороны по представлению Генштаба.

За гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.

В случае введения военного положения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и введение военной администрации, прекращаются полномочия областной, районных и сельских советов на этих территориях.

Координацию и контроль на этих территориях в случае военного положения осуществляет Объединенный оперативный штаб ВСУ при руководстве Генштаба

6 октября Верховная Рада 233 голосами "за" приняла в первом чтении президентский законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (No7163).

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".