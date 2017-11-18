Заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев провел встречу с Государственным секретарем - руководителем Канцелярии Президента Республики Польша Кшиштофом Щерским. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча состоялась в Кракове по поручению Президентов Петра Порошенко и Анджея Дуды.
Во время заседания Консультационного комитета стороны обменялись мнениями относительно текущего состояния двусторонних отношений. Они подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша.
Стороны согласились с необходимостью снять мораторий на проведение поисково- эксгумационных работ и общего их возобновления. В этом контексте было решено провести межправительственную встречу на уровне вице-премьер- министров в ближайшее время.
Во время встречи Константин Елисеев и Кшиштоф Щерский согласились с важностью продолжения работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращения культурных ценностей.
Украинская и польская стороны договорились сотрудничать с соответствующими местными органами власти для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.
Собеседники также обсудили подготовку к визиту Президента Республики Польша Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года.
В ходе встречи было подтверждено общее стремление сторон содействовать расширению и углублению контактов между людьми.
Также состоялся обмен мнениями относительно будущего Саммита Восточного партнерства 24 ноября в Брюсселе.
ИЦ "ЭЛВИСТИ".