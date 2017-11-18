18.11.2017, 11:28

Заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев провел встречу с Государственным секретарем - руководителем Канцелярии Президента Республики Польша Кшиштофом Щерским. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча состоялась в Кракове по поручению Президентов Петра Порошенко и Анджея Дуды.

Во время заседания Консультационного комитета стороны обменялись мнениями относительно текущего состояния двусторонних отношений. Они подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша.

Стороны согласились с необходимостью снять мораторий на проведение поисково- эксгумационных работ и общего их возобновления. В этом контексте было решено провести межправительственную встречу на уровне вице-премьер- министров в ближайшее время.

Во время встречи Константин Елисеев и Кшиштоф Щерский согласились с важностью продолжения работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращения культурных ценностей.

Украинская и польская стороны договорились сотрудничать с соответствующими местными органами власти для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Собеседники также обсудили подготовку к визиту Президента Республики Польша Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года.

В ходе встречи было подтверждено общее стремление сторон содействовать расширению и углублению контактов между людьми.

Также состоялся обмен мнениями относительно будущего Саммита Восточного партнерства 24 ноября в Брюсселе.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".