Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о дипслужбе

20.11.2017, 13:11

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады с пометкой "неотложно" проект закона о дипломатической службе. Об этом сообщает пресс- служба главы государства.

По словам П.Порошенко, принятие этого закона не менее важно, чем "построение оборонной стратегии и утверждение Стратегического оборонного бюллетеня и реформирования армии".

"Это тоже наша армия, но уже на другом фронте - фронте внешней политики, который позволяет удерживать и мобилизацию союза коалиции в поддержку Украины, и продолжение санкций, и движение реформирования нашей страны в Европу", - уверен глава государства.

Основной задачей проекта заявлено "установление новых правовых и организационных основ функционирования дипслужбы как госслужбы особого характера" из-за того, что чиновники реализуют внешнюю политику Украины и фактически защищают ее национальных интересы на международной арене.

Законопроект определяет правовой статус таких чиновников, особенности деятельности органов дипслужбы, порядок поступления на нее, ее прохождения и ухода с нее, а также закрепляет обязательную ротацию дипломатов и нормирует оплату труда с соцгарантиями для работников.

П.Порошенко заявил, что рассчитывает на принятие Радой закона о дипломатической службе в декабре.

"Важность принятия закона о дипломатической службе не менее важна, чем построение оборонной стратегии и формирование армии. Потому что это тоже наша армия, но уже на другом фронте, на фронте внешней политики. На днях исполняется 100 лет украинской дипломатической службе. Я думаю, что на столетний юбилей украинская дипломатическая служба заслужила принятия в декабре Верховной Радой этого системного важного закона", - заявил Президент.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".