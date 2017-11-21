Украина отмечает День Достоинства и Свободы

21.11.2017, 10:29

В Украине сегодня, 21 ноября, отмечают День Достоинства и Свободы. Праздник приурочен к годовщине двух революций: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Указ о праздновании Дня Достоинства и Свободы подписан Президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября 2014 года.

Согласно указу, праздник установлен "с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века, а также отдания должного уважения патриотизму и мужеству граждан, которые осенью 2004 года и в ноябре 2013 года - феврале 2014 года встали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов нашего государства и ее европейского выбора".

21 ноября 2013 года в Киеве на Майдане Независимости началась масштабная акция протеста в ответ на приостановку правительством Николая Азарова подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

К акции протеста присоединились активисты в других городах. В ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" начали силовой разгон протестующих на Майдане. В результате разгона были травмированы 84 активиста, в том числе 17 студентов. После этого протесты приобрели массовый характер.

30 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня Достоинства и Свободы в 2017 году. Согласно документу, в Киеве, областных центрах и других населенных пунктах 21 ноября состоятся мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия в память об участниках двух революций.

В плане мероприятий, утвержденном Кабинетом министров Украины, в этот день также состоится возложение цветов к памятникам и памятным знакам героям Небесной Сотни, павших участников антитеррористической операции на Донбассе.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".