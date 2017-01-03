Вступил в силу закон о моратории на экспорт древесины из Украины

03.01.2017, 12:26

С начала января 2017 года полностью запрещен вывоз необработанной древесины за пределы Украины. Закон о моратории на экспорт древесных пород сосны в необработанном виде на ближайшие 10 лет, то есть до 1 января 2027 года, вступил в силу с 1 января.

Ранее, с 1 ноября 2015 года был установлен запрет на экспорт других пород деревьев, так называемого "твердого леса".

Теперь из Украины разрешено вывозить только пиломатериалы.

Авторы закона, среди которых бывший депутат Николай Томенко, уверены, что мораторий должен способствовать развитию деревообработки в Украине, а также помешать незаконным вырубкам лесов.

Однако запрет экспорта леса-кругляка из Украины раскритиковал Европейский Союз. ЕС называл отмену моратория условием для предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн .евро.

Президент Петр Порошенко уверял европейских лидеров, что мораторий будет отменен.

В августе 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в Украине открыли более сотни дел о незаконной вырубке леса. По его словам, убытки от этой деятельности составляют миллиарды гривен.

В прокуратуре говорят, что расследование незаконного экспорта леса усложняется "необходимостью проведения следственных действий за пределами Украины и вынужденным ожиданием выполнения международных поручений о проведении соответствующих процессуальных действий". Об этом сообщает ВВС Украина.