Президент подписал Закон "О Высшем совете правосудия"

03.01.2017, 12:32

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О Высшем совете правосудия" во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы Администрации Президента Алексеем Филатовым. Документ был принят Верховной Радой 21 декабря.

Глава государства отметил, что 2016 год стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы - были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, учрежден новый орган - Высший совет правосудия (ВРП). "Орган, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставление согласия на привлечение к ответственности и увольнения судей", - подчеркнул Петр Порошенко.



Глава государства подчеркнул, что законопроект "О Высшем совете правосудия" получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского Союза и США. "Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан - права на справедливость, права на справедливый суд", - подчеркнул он.



Президент подчеркнул, что Высший совет правосудия является одним из ключевых моментов судебной реформы.



Глава государства поблагодарил Верховную Раду, которая прислушивалась к его предложению, поддержала этот Закон и одобрила его в те сроки, которые позволяют уже в 2017 году полноценно заработать ВСП.



Петр Порошенко также подписал Закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования этого нового органа.

Инф. официального сайта Президента Украины.