Глава государства подписал закон относительно пенсионного обеспечения участников АТО

04.01.2017, 14:24

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции".

Документом вносятся изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет и женщинами - 50-55 лет военнослужащими, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.



Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, которые были включены в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других образованный в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы, а также добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО.



Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родителям вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО, обеспечения ее проведения также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту.



Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Инф. официального сайта Президента Украины.