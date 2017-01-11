Правительство одобрило проект закона о ратификации Соглашения по участию Украины в программе ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)"

11.01.2017, 14:52

Правительство одобрило для направления в Верховную Раду Украины проект закона о Ратификации Соглашения между Правительством Украины и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)", к которой Украина официально присоединилась в мае 2016 года.

COSME имеет общий бюджет $2,3 млрд. и направлена на поддержку малых и средних предприятий, в частности, путем облегчения им доступа к грантам для прямого финансирования, доступа к рынкам ЕС, создания благоприятной среды для конкурентоспособности и формирования предпринимательской культуры.

Реализация проектов в рамках COSME будет способствовать продвижению новых возможностей для украинских и европейских предпринимателей в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.