К рассмотрению Верховной Радой подготовлен проект закона о реформировании наградной системы Украины

13.01.2017, 16:48

Проект закона о реформировании наградной системы Украины подготовлен к рассмотрению Верховной Радой Украины 19 января. Об этом во время пресс-брифинга рассказал автор 10 знаков, более 200 ведомственных поощрительных отличий, системы знаков народного почета Украины Александр Сопов.

Проект закона подготовили специалисты, объединенные в рабочей группе при парламентском Комитете по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

"Определенные изменения в нашей наградной системе уже давно назрели, и они должны касаться европеизации системы государственных наград - то есть, устранение рудиментов советской системы, которые, к сожалению, в ней до сих пор имеются", - пояснил Максим Царенко, специалист Украины по наградам и наградным системам мира. Среди них - наградное огнестрельное оружие и почетные звания, которых сейчас 41 и требуют сокращения, а также диспропорция между количеством орденов и медалей в Украине. Александр Сопов, добавил, что "только в Украине мужество имеет степень".

Среди других коллизий в этой сфере Максим Царенко назвал практику раздаривания наград, когда они не подтверждались соответствующими Указами Президента. Также способствовали девальвации наградной системы Украины политически мотивированные массовые награждения.

"Государственнический смысл существования наград - это не только отличие достойных личностей, а прежде всего, побуждение граждан государства на героизм, выдающиеся достижения и добросовестный труд на примере награжденных", - отметил Сопов. При этом, звания Героев Украины третий год подряд на законных основаниях сохраняют лица, поддержавшие аннексию Крыма. А механизм лишения званий пока является несовершенным. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.