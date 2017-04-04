Правительственная программа "Доступные лекарства" обеспечила снижение цен на ряд препаратов на 20-50%

04.04.2017, 15:25

Правительственная программа "Доступные лекарства" относительно компенсации стоимости лекарств для хронических больных гипертонией, диабетом II типа и бронхиальной астмой, которая начала действовать с 1 апреля, уже привела к снижению цены на ряд препаратов на 20-50%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами.

"Мы запустили реимбурсацию - компенсацию стоимости, это означает, что все производители выровняют цены по тем ценам, которые установило государство, то есть не может быть разных цен на эти лекарства. Поэтому от 20 до 50% сегодня уже происходит по определенным позициям снижение цены в розницу для украинского рынка. Это как раз тот результат, которого мы хотели достичь. То есть бесплатные лекарства будут и по этим категориям - бронхиальная астма, сахарный диабет II типа и гипертония. От этих болезней лекарства будут или бесплатно, кому они необходимы, или цены будут снижены абсолютно", - отметил премьер-министр.

Среди препаратов, относительно которых удалось достичь уменьшения цен благодаря программе реимбурсации, - клопидогрель, цены на который снизилась на 40%, амлодипин - на 63%, синвастатин, вазилип - от 39% до 50%, привел примеры Владимир Гройсман.

Также уже около 150 аптек приняли участие в правительственной программе "Доступные лекарства", при этом перечень сетей постоянно расширяется. Вчера Министерство здравоохранения опубликовало перечень лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, отметил глава правительства.

Сегодня 35 производителей подтвердили полное наличие необходимых препаратов на рынке Украины, из них 15 производителей из Европейского Союза, около 18 - из Украины, Израиля и других стран. "Это означает, что мы имеем полную обеспеченность необходимыми лекарствами", - отметил Владимир Гройсман.

"Речь идет о том, что мы уже сегодня имеем полную систему, которая начинает свою работу", - подчеркнул он.

Премьер-министр призывает украинцев воспользоваться возможностями программы.

"Хочу заверить все аптечные сети, что правительство будет очень своевременно и качественно компенсировать стоимость лекарств, а украинцев заверить в том, что программа, которая начата, носит абсолютно системный характер. Пожалуйста, пользуйтесь, получайте по назначению врача бесплатные лекарства и будьте здоровы. Все остальное, что необходимо, сделает правительство", - подчеркнул премьер-министр.

"Система качественная и будет полностью удовлетворять украинских граждан", - подчеркнул глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.