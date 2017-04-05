Минздрав: К программе "Доступные лекарства" присоединились 20 иностранных, 15 украинских производителей и 1400 аптек

05.04.2017, 11:53

К проекту Министерства здравоохранения Украины "Доступные лекарства", который предусматривает реимбурсацию стоимости лекарств, присоединились 35 производителей. "Это 18 производителей из ЕС, 15 из Украины, израильский "Тева", и один производитель из Индии. На сердечно-сосудистые заболевания - 16 МНН и 127 торговых названий, бронхиальную астму - 3 МНН и 6 торговых названий, сахарный диабет 2-го типа - 2 МНН, 24 торговых названия. Всего это 157 лекарств-участников программы", - рассказала Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

"Среди 157 наименований, 21 наименование - это 100% бесплатные лекарства для больного по трём нозологическим группам. Это диапазон от 8 до 525 гривен", - добавил Роман Илык, заместитель министра здравоохранения Украины. В дальнейшем список производителей-участников будет расширяться. Решение о распределении выделенной суммы средств между нозологическими группам принимают местные органы власти.

Чтобы получить лекарства бесплатно или с частичной оплатой, пациенту нужно обратиться к врачу, получить рецепт, выписанный по международному непатентованному названию (образец на сайте Минздрава), и с этим рецептом обратиться в аптеку, которая является участником программы. Самый дешёвый препарат с необходимым действующим веществом (по МНН) по рецепту можно получить бесплатно, более дорогие - с частичной доплатой. Срок действия рецепта - 30 дней.

По всей территории Украины к программе присоединились или в процессе заключения сделки - около 1400 аптек. Лидеры среди областей - Винницкая, Черновицкая, Полтавская, Николаевская, Ивано-Франковская, Черкасская и Херсонская области, где предварительную договорённость с распорядителем средств об участии в проекте имеют уже более 100 аптек. Список аптек- участниц программы должен быть опубликован на сайте Минздрава и местных органов власти. Сами аптеки обозначены специальной наклейкой участника программы и должны публиковать списки имеющихся лекарств, которые участвуют в программе.

"Доступные лекарства" - чрезвычайно важная поддержка для малообеспеченных категорий населения, отметили представители общественных организаций. "У нас за месяц проходит где-то 40-60 пациентов, средний чек - 1000 гривен. Если даже 30% пойдёт по этой программе - а пойдёт больше - мы сможем помочь большему количеству людей, более качественно и по более серьёзным заболеваниях ", - отметила Оксана Сухорукова, волонтёр благотворительной организации "Благотворительный фонд "СВОИ". Владимир Курпита, исполнительный директор БО "Сеть 100% жизни", добавил, что программа является существенным вкладом не только в реформу здравоохранения, но и реформу децентрализации, поскольку даёт больше полномочий и ответственности местным органам власти.

Сейчас успех программы зависит от местных органов власти и инициативы врачей и пациентов, так как на уровне министерства и правительства все необходимые решения приняты, деньги распределены по областям. "Мы дали чёткий месседж, что по итогам нескольких месяцев… мы будем проводить перераспределение средств - сначала в рамках области, на территории, которые работают лучше. Если область в целом не справляется, то в рамках решения Кабинета министров средства из этой области будут перенаправляться тем, где муниципалитеты более успешно реализуют этот проект", - отметил Роман Илык. Он отметил, что участие производителей и аптек в проекте является исключительно добровольным. Ульяна Супрун добавила, что чем активнее будут действовать местные органы власти и чем быстрее программа заработает, тем больше аптек и производителей захотят присоединиться ней.

Представители Минздрава отметили, что выделенных 500 миллионов гривен на текущий год достаточно. "По нашим расчётам, средств по 21-й МНН, которые есть в проекте, хватает в объёме 350 миллионов гривен. Если сюда включить тех людей, которые сейчас не покупают лекарства за нехватки средств, и добавить, что проект реализуется с апреля, а не января…, то этих средств абсолютно хватает. Более того, у нас есть заверения со стороны правительства, что если на наш проект не будет хватать средств, правительство за коррекцией бюджета осенью готово добавить к проекту столько, сколько необходимо", - отметил Роман Илык.

Роман Илык напомнил, что программу "Доступные лекарства" осуществляют в рамках Национальной политики обеспечения населения лекарственными средствами до 2025 года. "Эту политику мы подаём на утверждение в Кабинет министров Украины. Мы очень рассчитываем на скорейшее принятие этого документа, так как это чёткий ориентир для рынка и для пациентов", - отметил он. Дмитрий Романович, старший проектный менеджер офиса реформ Кабинета Министров Украины, заверил, что реформа здравоохранения является одной из наиболее приоритетных, и правительство в дальнейшем будет способствовать ее осуществлению. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.