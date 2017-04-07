Гройсман: Правительство изучает ситуацию относительно выплаты заработных плат в сфере здравоохранения

07.04.2017, 14:50

Правительство проанализирует состояние дел в учреждениях здравоохранения страны относительно выплаты заработной платы медицинским работникам после повышения минимальной заработной платы до 3200 грн. и урегулирует ситуацию в случае наличия проблем. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины.

"Министерство финансов анализирует реальное состояние дел по медицинским учреждениям всей страны. Мы конкретно в разрезе каждой области посмотрим, где есть проблемы. Если такие проблемы есть, мы их урегулируем. Это наша задача", - заявил он.

"Мы анализируем первый квартал, мы хотим посмотреть реальное положение дел относительно оплаты труда по областям, в том числе по квалификациям врачей, медицинских сестер, другого персонала. Тогда мы будем понимать, какие меры нам нужно принять, чтобы ситуацию изменить в лучшую сторону", - добавил премьер-министр.

В этом контексте он призвал "не опережать события", утверждая, что повышение минимальной заработной платы привело к уравниванию заработных плат, "а опираться на цифры, которые будут получены от финансовых управлений областных государственных администраций, что позволит понять положение дел в учреждениях здравоохранения страны".

"Вопрос выплаты заработной платы - это вопрос цифр, а не лозунгов", - подчеркнул глава правительства.

Он также отметил, что увеличение минимальной заработной платы вдвое - до 3200 грн. - было шагом по борьбе с бедностью. "Он оправданный, правильный... 4,5 млн. украинских граждан все же получили повышенную заработную плату в 2017 году. Это только начало наших инициатив в повышении социальных стандартов для украинских граждан", - отметил Владимир Гройсман.

Премьер-министр напомнил, что заработная плата медицинских работников была увеличена до 30% в зависимости от должности-категории, которую занимает врач. Правительство поддерживает дальнейшее увеличение заработных плат в сфере здравоохранения, но это возможно, исходя из реальных возможностей Государственного бюджета, подчеркнул он.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.