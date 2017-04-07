Гройсман: Создание госпитальных округов позволит построить в Украине единую медицинскую систему

07.04.2017, 14:58

Создание госпитальных округов позволит построить единую медицинскую систему, способную предоставлять людям качественные медицинские услуги, и обеспечит доступ граждан к эффективной медицине. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины.

"Количество округов должно исходить из того, чтобы предоставить качественный доступ к медицине. Лучше ехать на 20-30 минут до больницы больше, но получить качественную услугу, выздороветь за 3-4 дня и больше не возвращаться к болезни, чем приехать в низкоквалифицированную больницу, в которой есть серые стены, нет никаких условий, нет горячей воды, в ужасном состоянии медицинская помощь или операционные столы, на которых еще после Второй мировой войны оперировали, и потом болеть. Это общая философия правительства", - подчеркнул премьер-министр.

Система здравоохранения сегодня в стране является неадекватной и неспособной предоставить людям качественную медицинскую услугу, что увеличивает смертность украинцев. Он подчеркнул, что сегодня граждане не имеют доступа к качественной медицине, врачи не имеют доступа к качественным технологиям, а их высококвалифицированный труд не должным образом оценивается. "Это мощный сигнал того, что систему надо изменить", - подчеркнул он.

"Для того, чтобы изменять, надо создать систему, при которой учреждения будут обеспечены, врачи получат нормальную заработную плату, а финансировать мы будем не стены больниц или койко-места, а конкретную медицинскую услугу. Поэтому Министерство здравоохранения Украины и правительство определились с моделью и просят парламент, чтобы мы совместно с вами изменили эту систему, чтобы мы наконец вдохнули свежий воздух в эту систему, изменили ее", - подчеркнул премьер-министр.

Он подчеркнул, что "медицинский округ - это и есть формирование единой медицинской системы области, которая будет призвана на то, чтобы качественно предоставить доступ сначала на первичном звене, затем - в больницах. Я бы очень хотел, чтобы эти больницы были модернизированы, чтобы там было качественно оборудование, не количество, а качество врачей", - подчеркнул Владимир Гройсман. Он также отметил, что амбулатории и ФАП надо открывать и максимально приближать к людям.

В этом контексте он призвал местные власти проявлять лидерство в проведении реформы системы здравоохранения.

"Это вопрос местных властей. Будьте лидерами, ведите за собой и сделайте систему такой, чтобы люди, когда воспользуются этой системой, были благодарны вам и могли вернуться к своим семьям", - отметил премьер-министр.

Правительство осуществляет точечные изменения для реформы здравоохранения. Так, была повышена заработная плата медицинским работникам, введен механизм реимбурсации на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, предусмотрено достаточно ресурсов, которые позволят в этом году закупить на 30% лекарств больше для стационарных больных, запланировано строительство 13 центров сердечно-сосудистой хирургии по стране.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.