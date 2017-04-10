Гонтарева назвала самых больших должников по кредитам рефинансирования Нацбанка

10.04.2017, 14:08

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева на пресс-конференции в Киеве огласила список бизнесменов, которые, по ее данным, являются самыми большими должниками Нацбанка по кредитам рефинансирования.

"Список самых больших должников по кредитам рефинансирования и их экс-владельцев таков: Дмитрий Фиртраш и банк "Надра" должен НБУ 9,8 мрлд. грн.; Олег Бахматюк и его два банка "Финансовая инициатива", "VAB Банк" - свыше 10 мрд. грн.; Николай Лагун должен по кредитам "Диамантбанк" 8 млрд. грн.; Константин Живаго, банк "Финансы и кредит" - 6,3 млрд. грн.; Леонид Климов, "Имэксбанк" 3,4 млрд.", - заявила г-жа Гонтарева.

По ее словам, банкротство банка не означает, что его владельцы свободны от долгов, государственные средства надо возвращать.

Общая задолженность неплатежеспособных банков перед НБУ составляет 45,2 млрд. грн., рассказала глава НБУ.

Гонтарева заявила, что всю информацию о "банках-мойках", которые занимались незаконными операциями, передали правоохранителям еще два года назад. Об этом сообщает ВВС Украина.